Usa: Georgia, tre persone uccise e due ferite durante sparatoria in centro massaggi

- Tre persone sono rimaste uccise e altre due ferite a seguito di una sparatoria avvenuta in una sala massaggi in un sobborgo di Atlanta, nello Stato della Georgia. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando autorità della sicurezza locale. Il portavoce dello sceriffo della contea di Cherokee, Howard J. Baker, ha spiegato che gli agenti, intervenuti dopo segnalazioni circa rumori d’arma da fuoco, hanno trovato cinque persone a terra, due delle quali dichiarate morte sul posto e altre tre trasportate in ospedale (dove un altro dei soggetti ha perso la vita). Il centro benessere si trova ad Acworth, a circa 50 chilometri a nord-ovest del centro di Atlanta.(Nys)