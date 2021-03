Paraguay: presidente Abdo su approvvigionamento vaccini, insoddisfatti meccanismo Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha dichiarato che il suo governo si ritiene "insoddisfatto" della gestione del meccanismo di distribuzione di vaccini anti Covid-19, Covax, gestito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Il vaccino è uno strumento fondamentale e in questo senso siamo insoddisfatti per non aver ricevuto ancora una sola dose dopo aver pagato ad ottobre per l'acquisto di 4 milioni di dosi", ha affermato Abdo nel corso di un vertice dei capi di Stato del gruppo Prosur, allargato anche da Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana e Perù. In questo senso il capo di Stato paraguaiano ha fatto appello all'unione dei paesi del gruppo nell'esigere la "distribuzione equa ed universale dei vaccini" e a "dare corso ai progetti di rafforzamento del meccanismo Covax dell'Organizzazione delle Nazioni unite". Abdo si è quindi detto fiducioso di poter ricevere questa settimana le prime 36 mila dosi del vaccino come promesso dalla stessa Oms. (segue) (Brb)