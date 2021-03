Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo genere di "interessi corporativi, che contano con l'appoggio della stampa vicina alle imprese nazoinali e straniere", ha finito per creare un cosiddetto "ufficio giuridico per opporsi alle opere, alle azioni politiche che abbiamo intrapreso per la trasformazione del paese", ha proseguito il presidente, non nuovo a polemiche con i presunti interessi speculativi delle imprese private con le risorse pubbliche messicane. Sotto i colpi dell'azione "moralizzatrice" del governo, sono caduti tra le altre cose due progetti firmati dal suo predecessore, Enrique Pena Nieto: il Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), e pezzi della riforma energetica che apriva il settore al capitale privato e straniero dopo decenni di monopolio. "Sarebbe disdicevole che dopo tutto il danno che l'oligarchia ha causato la paese si continui a permettere l'abuso e la prepotenza, sotto la scusa dello stato di diritto", ha aggiunto il presidente. (segue) (Mec)