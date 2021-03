Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador aveva in precedenza annunciato ricorso alla Corte costituzionale contro lo stop provvisorio imposto alla riforma della Legge sull'industria elettrica. "Questi giudici vengono allo scoperto quando si porta a compimento la riforma energetica, per proteggere le imprese private e straniere, non per proteggere e difendere l'interesse nazionale. Non appena si pubblica la riforma, esce il ricorso", ha detto il presidnete nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Ricorreremo alla Corte Suprema", ha detto Lopez Obrador anticipando l'intenzione che il potere di controllo della magistratura compia una "revisione del modo di procedere di questi giudici". Il capo dello Stato è tornato a denunciare la presenza di "imprese straniere" ma anche "nazionali" che sono infastiditi dall'approvazione di una legge fatta per evitare allo Stato "contratti capestro". (segue) (Mec)