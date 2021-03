Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale oggi finito nel mirino del presidente aveva accolto un ricorso presentato dalla compagnia Parque Solar Orejana, disponendo la sospensione della legge entrata da poco in vigore. Un intervento, chiariva la toga, che dovrà comunque avere effetti generali per non creare posizioni di vantaggio all'azienda. Dovesse valere per la sola ricorrente, si legge nel dispositivo, si potrebbero "creare distorsioni nel mercato" a danno della "concorrenza e lo sviluppo del settore, che è esattamente uno degli effetti contrari che si questa misura cerca di evitare". La legge era stata approvata in seconda lettura al Senato a inizio marzo, sollevando le obiezioni di diversi attori della categoria. In molti, memori di recenti interventi su provvedimenti analoghi, attendevano comunque l'esito dei primi ricorsi alla magistratura. (segue) (Mec)