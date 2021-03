Usa: Moderna avvia test vaccini su bambini al di sotto dei 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica statunitense Moderna ha avviato uno studio volto a testare il suo vaccino anti-Covid tra i minori di età inferiore ai 12 anni, compresi i bambini di sei mesi. Lo ha annunciato l’azienda stessa, che prevede di coinvolgere nell’indagine 6.750 bambini sani negli Stati Uniti e in Canada. "C'è una grande richiesta di informazioni sulla vaccinazione dei bambini e su quello che fa", ha spiegato al “New York Times” il dottor David Wohl, direttore medico presso l'Università della Carolina del Nord, che non è coinvolto nello studio. In un’altra indagine, Moderna sta testando il suo vaccino su 3.000 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni e potrebbe avere risultati per questa fascia d’età entro l'estate.(Nys)