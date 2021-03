Haiti: polizia ribelle minaccia di mettere a fuoco il paese e chiede restituzione corpi di 5 agenti uccisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per parte sua il presidente di Haiti, Jovenel Moise, al termine di un Consiglio dei ministri straordinario,.ha annunciato attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter di aver firmato un decreto affinché la polizia e l'esercito cooperino insieme "per affrontare e fermare l'insicurezza dei cittadini". "Questo decreto consente alle autorità competenti di mobilitare qualsiasi supporto esterno necessario per l'adempimento della loro missione", ha spiegato Moise, che ha anche chiesto il supporto all'Organizzazione degli Stati americani (Osa). (Mec)