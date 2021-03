Regno Unito: Uber concede ai suoi autisti salario minimo, ferie e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber, popolare servizio di trasporto automobilistico privato, garantirà ai suoi conducenti di auto britannici un salario minimo garantito, indennità di ferie e pensioni. Agli autisti, ha riferito la società, verrà garantito il salario minimo previsto nel Regno Unito, pari per gli over 25, a 8,72 sterline (10,18 euro) all'ora. Questa notizia giunge un mese dopo che l'azienda statunitense ha perso la battaglia legale nel Regno Unito, iniziata nel 2016, sullo status dei conducenti. Secondo quanto riferito dalla società all’emittente televisiva “Bbc”, non ci si aspetta che il cambiamento delle condizioni dei conducenti determini un aumento delle tariffe. In un'udienza alla Corte Suprema del Regno Unito il mese scorso, Uber ha sostenuto che l’azienda forniva solo da servizio di prenotazione per conto terzi e che i suoi autisti erano da considerarsi come lavoratori autonomi. Il tribunale, tuttavia, ha stabilito che i suoi conducenti andavano equiparati a dei lavoratori, una categoria che ha diritto a ferie e salario minimo. (Rel)