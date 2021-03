Usa: “Cnn”, Biden pensa a sanzioni contro Russia, Cina e Iran per interferenze in elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Bidenb dovrebbe annunciare sanzioni contro gli attori stranieri, tra i quali Russia, Cina e Iran, coinvolti in quella che l’intelligence Usa ha definito come un’operazione di interferenza nelle ultime elezioni presidenziali. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando fonti del dipartimento di Stato, secondo i quali l’annuncio delle nuove sanzioni arriverà non più tardi della prossima settimana. Secondo il rapporto dei servizi statunitensi, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe autorizzato una serie di operazioni lo scorso anno al fine di danneggiare la campagna presidenziale di Biden. Putin avrebbe sostenuto la rielezione del presidente uscente, Donald Trump, mentre "seminava discordia per esacerbare la tensione negli Stati Uniti", si legge nel rapporto. Inoltre, l'Iran avrebbe condotto un'operazione di influenza segreta su più fronti intesa a ridurre le possibilità di rielezione di Trump, senza però "promuovere direttamente i suoi rivali", si legge nel rapporto non classificato dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale. (segue) (Nys)