Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia

- Il presidente della Corte suprema di giustizia (Scjn) del Messico, Arturo Zaldivar, ha girato al Consiglio superiore della magistratura (Cjf), l'esame della richiesta del presidente Andres Manuel Lopez Obrador per aprire una indagine nei confronti del giudice che ha sospeso l'applicazione della nuova Legge sull'industria elettrica, Juan Pablo Gomez Fierro. "Come avviene in questi casi, la sua protesta sarà rimessa all'area competente del Cjf affinché, nel caso sussistano gli elementi, si apra un'inchiesta che procederà nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle funzioni giuridiche così come delle garanzie che le proteggono", afferma la missiva di risposta di Zaldivar al presidente. Il titolare della Scjn ha quindi ricordato a Lopez Obrador che "i giudici hanno la facoltà di agire in un quadro di autonomia ed indipendenza" e che tra le funzioni della Corte vi è quello di vigilare che lo possano fare "in libertà e nel rispetto delle leggi". (segue) (Mec)