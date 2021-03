Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva chiesto alla Corte suprema di aprire una indagine nei confronti di Juan Pablo Gomez Fierro, il giudice che ha sospeso l'applicazione della nuova Legge, strumento voluto dal governo per dare alle compagnie pubbliche centralità nel comparto, a scapito di quelle private, soprattutto del rinnovabile. Il magistrato avrebbe agito in maniera eccessivamente sollecita, accusa Lopez Obrador in una lettera pubblica, denunciando pressioni corporative attribuite alla compagnia spagnola Iberdrola, come a due ex presidenti della Repubblica. L'amministrazione della giustizia ha risposto al presidente aprendo gli accertamenti per procedere a un'eventuale indagine. La legge era stata sospesa per il sospetto che potesse incidere sulla libera concorrenza. (segue) (Mec)