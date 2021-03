Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera inviata "in maniera rispettosa e in osservanza al principio di separazione dei poteri" al presidente della Corte, Arturo Zaldivar, il capo dello stato osserva rileva che attorno a questo "tema agiscono persone, organizzazioni ed imprese contigue al vecchio regime che, in funzione dei loro notori interessi economici e politici, avevano come 'modus operandi' la corruzione e il traffico di influenze". Una pratica che ha finito per "danneggiare gravemente l'impresa pubblica e l'economia della maggioranza dei messicani, ni particolare dei più poveri". Il presidente si riferisce, tra gli altri, "a imprese elettriche straniere come la spagnola Iberdrola, che ha messo al proprio libro paga un ex ministro dell'Energia del governo federale e allo stesso ex presidente del Messico, Felipe Calderon Hinojosa". (segue) (Mec)