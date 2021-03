Messico: Csm esaminerà denuncia di Amlo contro giudice che blocca applicazione riforma energia (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l'approvazione del provvedimento, Lopez Obrador aveva detto che si sarebbe proceduto alla revisione di contratti che l'amministrazione pubblica ha stretto in passato con una "decina" di imprese del settore energetico. "Cercheremo di trovare accordi nella logica secondo la quale vogliamo portare avanti i contratti, ma aggiornati alla nuova realtà che non è solo una nuova realtà economica ma anche una nuova realtà politica", aveva detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La legge metterà le autorità in condizione di riesaminare alcuni contratti stipulati nel passato. "Di base" verrà coinvolta la spagnola Iberdrola e "una decina" in più di imprese ha detto il capo dello stato secondo cui "il governo del mercato elettrico è molto ben concentrato". (Mec)