Americhe: governo Messico invita Osa a non intromettersi in affari interni della Bolivia (5)

- La presa di posizione del governo di La Paz si inserisce nel contesto di una dura controversia con il segretario generale dell'Osa, Almagro, che di recente ha criticato la decisione della magistratura boliviana di mettere agli arresti preventivi l'ex presidente ad interim Jeanine Anez e diversi ex ministri del suo governo con l'accusa di sedizione e terrorismo. In un comunicato l'Osa ha affermato che "una volta di più (la giustizia) viene usata come strumento repressivo del partito al governo" e che in Bolivia non sussistono le "garanzie minime" per un giusto processo. La nota conclude elencando quattro proposte che mirano ad imporre un monitoraggio internazionale sull'operato della giustizia boliviana e a promuovere una riforma del sistema giudiziario. L'Osa ritiene necessario in questo senso "la creazione di una commissione d'inchiesta sui casi di corruzione" nella magistratura e "il rilascio di tutti i detenuti fino a quando non saranno in atto processi e meccanismi imparziali per determinare responsabilità". (segue) (Mec)