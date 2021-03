Americhe: governo Messico invita Osa a non intromettersi in affari interni della Bolivia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Anez ha commentato per parte sua l'arresto affermando che si tratta "dell'inizio della persecuzione politica" e il ritorno a pratiche "dittatoriali", da parte del Mas. "La persecuzione politica è iniziata. Il Mas ha deciso di tornare allo stile dittatoriale. E' un peccato perché la Bolivia non ha bisogno di dittatori, ha bisogno di libertà e soluzioni", ha scritto in un messaggio su Twitter. Duro anche l'ex presidente Carlos Mesa (in carica dal 2003 al 2005). "Siamo in un processo di persecuzione politica peggiore di quelle delle dittature e che si mette in atto contro coloro che difesero la democrazia e la libertà nel 2019", ha scritto Mesa in un messaggio Twitter, pubblicato pochi minuti dopo aver appreso la notizia della decisione della magistratura di arrestare l'ex presidente ad interim Anez. "Il potere giudiziario e le procure affini al Mas sono il braccio esecutore (della persecuzione). Gli autori della frode si danno l'amnistia e si fanno passare come vittime", conclude il messaggio, con un riferimento alla presunta frode elettorale intesa come il vero motivo all'origine delle dimissioni di Morales. (Mec)