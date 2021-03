Haiti: polizia ribelle minaccia di mettere a fuoco il paese e chiede restituzione corpi di 5 agenti uccisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "Fantom" 509 sono sorti nel fervore delle mobilitazioni degli agenti di polizia per aumenti salariali, bonus economici e il diritto all'affiliazione sindacale. Tuttavia una fazione di agenti, definita dall'attuale governo come cellula terrorista, ha radicalizzato le proteste arrivando ad attaccare istituzioni pubbliche. Adesso il gruppo ribelle accusa i vertici della polizia di aver inviato "intenzionalmente" i colleghi in questa operazione, sapendo che sarebbero caduti in un'imboscata. Oltre ai cinque morti, i cui corpi sono stati trascinati e straziati, altri otto ufficiali sono rimasti feriti e diversi veicoli blindati sono stati rubati. Il quotidiano "Haitian Times" ha pubblicato un video in cui si sente la voce della gang che opera a Village de Dieu dove garantisce che gli agenti hanno avuto "un funerale", ma che i loro corpi sono trattenuti per "ragioni mistiche". (segue) (Mec)