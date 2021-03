Covid: Gelmini, convinta che giovedì buone notizie da Ema, poi avanti senza rallentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io penso che giovedì avremo buone notizie dall'Ema" sul vaccino di Astrazeneca "e che si potrà, dunque, andare avanti senza ulteriori rallentamenti". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Il ministro ha poi chiarito: "Io il vaccino Astrazeneca lo farei. Dobbiamo avere fiducia nella scienza. L'Oms, l'Ema e l'Aifa ci dicono che questo vaccino funziona e che non è pericoloso. Da questa pandemia si esce solo vaccinandosi", ha concluso(Rin)