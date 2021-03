Usa: 12 per cento popolazione già vaccinata contro il Covid, somministrate 111 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 per cento della popolazione degli Stati Uniti ha già ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il coronavirus necessarie a conseguire l'immunizzazione. Lo riferiscono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc). Si tratta di circa 39 milioni di persone. In particolare, quasi il 22 per cento della popolazione, pari a 72 milioni di cittadini Usa, ha ricevuto la prima dose, mentre il totale di quelle distribuite ammonta a quasi 111 milioni di unità, 110.737.856 per l'esattezza. (Nys)