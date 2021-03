Usa: amministrazione Trump ha fatto pressioni su Brasile contro vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari della sanità legati all’amministrazione dell’ex presidente Usa, Donald Trump, hanno esercitato pressioni sul Brasile per convincere le autorità del paese sudamericano a rifiutare il vaccino contro il coronavirus Sputnik V, prodotto in Russia. E’ quanto si legge nel rapporto annuale del dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti (Hhs), rilanciato dalla stampa statunitense. Il documento, pubblicato a gennaio, ha attirato poca attenzione al momento della divulgazione, ma le cose sono cambiate ieri, lunedì 15 marzo, quando l'account Twitter ufficiale del vaccino Sputnik V ha pubblicato uno screenshot dell'affermazione precedentemente trascurata. La presunta iniziativa dissuasoria di Washington è stata fortemente criticata da parte russa. "Crediamo che i paesi debbano lavorare insieme per salvare vite umane", si legge nel messaggio su Twitter del profilo ufficiale di Sputnik V. "Gli sforzi per minare i vaccini non sono etici e stanno costando vite umane", conclude il tweet. (segue) (Nys)