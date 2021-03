Corea del Nord: Casa Bianca non commenta attacchi sorella Kim contro Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha rifiutato di commentare gli attacchi arrivati da Kim Yo-jong, sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Quest’ultima ha rivolto un avvertimento all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tramite una nota ufficiale nella sua veste di primo vicedirettore del dipartimento del Fronte Unito del Partito del lavoro nordcoreano. "Un consiglio alla nuova amministrazione degli Stati Uniti, intenta a diffondere l'odore di polvere da sparo sulla nostra terra da oltreoceano", recita la nota, rilanciata dai media di Stato nordcoreani. "Se vuole continuare a dormire pacifico per i prossimi quattro anni, (il presidente Usa) farà bene a evitare di piantar grane sin dai primi passi". Le tensioni, per il momento verbali, tra Washington e Pyongyang arrivano mentre nella regione sono in visita ufficiale i segretari Usa di Stato e Difesa.(Nys)