Usa: S&P conferma rating A++ con outlook stabile, Pil +6,5 nel 2021

- L'agenzia di rating S&P ha confermato il rating 'AA+/A-1+' per gli Stati Uniti, con un outlook stabile per quella che si prevede come una graduale ma decisa uscita dalla pandemia di Covid-19 e dalle relative conseguenze economiche. L’economia statunitense ha mostrato una resilienza tale da far prevedere anche una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del 6,5 per cento nel 2021 e del 3,5 per cento nel 2022. L’agenzia considera diversi fattori importanti per l’andamento dell’economia statunitense, tra cui il piano da 1.900 miliardi messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden e il ruolo nella politica monetaria della Federal Reserve.(Nys)