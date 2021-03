Paraguay: presidente Abdo su approvvigionamento vaccini, insoddisfatti meccanismo Covax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello del presidente Abdo ai suoi colleghi del Prosur per agilizzare l'approvvigionamento dei vaccini Covax si inserisce nel delicato contesto politico che lo vede oggetto di una mozione di impeachment dell'opposizione proprio per la gestione della crisi sanitaria. La mozione verrà presentata formalmente questo mercoledì in parlamento e tra le motivazioni che si adducono per richiedere la rimozione del capo di Stato, oltre al forte ritardo nel piano di approvvigionamento dei vaccini, anche la negligenza o corruzione che ha portato alla mancanza di medicinali indispensabili per le cure di pazienti Covid e all'insufficienza delle strutture sanitarie. La mozione di impeachment difficilmente potrà essere approvata, secondo quanto riconosce la stessa opposizione, in quanto l'unica possibilità per far prosperare l'iniziativa è il verificarsi di una fronda nel partito Colorado al governo, ed in particolare della corrente che fa capo all'ex presidente Horacio Cartes. (segue) (Brb)