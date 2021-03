Covid: Ats Milano, tra 8 e 14 marzo 886 casi nelle scuole, in calo per Dad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state messe in isolamento 107 classi del nido-scuola dell’Infanzia, 108 della scuola primaria, 102 della scuola secondaria di primo grado e 104 di quella di secondo grado. Inoltre, i casi positivi associati a focolai sono 8 su 62 nel nido (13 per cento), 29 su 115 nella scuola dell’infanzia (25 per cento), 40 su 239 nella scuola primaria (17 per cento), 39 su 209 nella scuola secondaria di primo grado (19 per cento) e 30 su 261 in quella di secondo grado (11 per cento). Dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 15.530 casi positivi: 11.027 alunni e 4.503 operatori della scuola. Il numero totale di persone isolate, invece, è 149.065: 143.313 alunni e 5.752 operatori scolastici. (Com)