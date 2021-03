Covid: Gelmini, con generale Figliuolo grande accelerazione a piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1 ha voluto rimarcare come il generale Figliuolo stia "imprimendo una grande accelerazione al piano vaccini. Eravamo fermi a 80mila somministrazioni al giorno. Adesso siamo a 170 mila, con punte di 200 mila. Dobbiamo arrivare a 500 mila somministrazioni al giorno. "Voglio ringraziare le Regioni, i medici, e Confindustria - ha aggiunto - che ha raccolto quasi 4 mila aziende pronte a fare punti vaccinali. Siamo impegnati con il generale Figliuolo e con il capo dipartimento Curcio per arrivare a settembre, questo l’obiettivo del governo, con 80 per cento di italiani vaccinati”.(Rin)