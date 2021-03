Brasile: Prosul, Bolsonaro chiede sostegno organizzazioni internazionali in lotta a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto alle organizzazioni finanziarie internazionali ulteriori azioni per sostenere "in modo deciso e coordinato" gli sforzi dei paesi sudamericani nell'affrontare la pandemia covid-19 e i suoi effetti sociali ed economici. "Crediamo che una delle grandi sfide nel post-pandemia sarà quella di aumentare il flusso di investimenti volti a finanziare lo sviluppo sostenibile nella nostra regione", ha detto nel corso del suo intervento alla sesta riunione straordinaria dei presidenti del forum per il Progresso del sud America (Prosul). "L'azione degli Stati sovrani per mitigare gli effetti dannosi del Covid-19 sull'economia e sulla società si è rivelata decisiva. Abbiamo anche avuto il sostegno fondamentale degli istituti di credito internazionali alleati della nostra causa", ha detto il capo dello Stato. La partecipazione del presidente all'incontro è avvenuta in videoconferenza, dal palazzo presidenziale del Planalto, a Brasilia, alla presenza dei ministri degli Esteri, Ernesto Araújo, e dell'Economia, Paulo Guedes. (segue) (Brb)