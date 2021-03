Covid: Gelmini, in prima fase poca chiarezza su vaccini, si andava in ordine sparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ”Sul piano vaccini il governo ha fatto una scelta di trasparenza e di chiarezza". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo a "Porta a porta" su Rai1. "Dopo i fragili, le disabilità gravi e i caregiver, dopo gli operatori della scuola e dopo aver terminato di vaccinare gli operatori sanitari, andremo avanti per fasce d’età" ha aggiunto sottolineando che "nella prima fase, lo dico senza voler fare polemiche, questa chiarezza è mancata e tanti sono andati in ordine sparso". "Le Regioni tra mille difficoltà hanno fatto quello che potevano, oggi abbiamo un governo di unità nazionale con un clima diverso e dobbiamo lavorare tutti insieme. Attraverso una cornice regolatoria nazionale e un confronto vero con le Regioni si potrà avere un’unità di intenti per uscire da questa situazione”, ha chiarito il ministro prima di giudicare positivamente "l’ordinanza anti-spreco del generale Figliuolo. l vaccini in questo momento sono beni preziosissimi. Una volta aperto un flaconcino va usato per intero, non si può sprecare neanche una dose. E allora, giusto avere liste di ‘supplenti’ e vaccinare chi può ricevere nell’immediatezza l’iniezione”, ha concluso. (Rin)