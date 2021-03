Germania: Covid, il Land di Berlino ferma il piano per le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, il Land di Berlino ha deciso di fermare il piano per la riaperture del governo federale, in vigore in Germania dall'8 marzo scorso. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, gli alunni dai 12 ai 14 anni non torneranno a scuola, ma proseguiranno con la didattica a distanza. La gastronomia dovrà continuare a fornire esclusivamente la consegna a domicilio e l'asporto, rinunciando a tornare in attività con il servizio soltanto all'esterno come previsto dal piano per le riaperture. Le chiusure rimarranno in vigore anche per il settore della cultura, mentre saranno ancora efficaci i limiti alle attività sportive. (Geb)