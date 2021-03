Brasile-Bolivia: Bolsonaro esprime preoccupazione per arresto ex presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha espresso la preoccupazione per i recenti eventi in Bolivia, dove lo scorso 13 marzo è stato emesso un mandato di arresto per l'ex presidente boliviana Jeanine Anez per il suo coinvolgimento nel presunto colpo di stato contro l'ex presidente Evo Morales nel 2019. "Nel nostro paese vicino e fratello l'ex presidente e altre autorità sono stati arrestati per aver partecipato a un colpo di stato. Ci sembra del tutto irragionevole. Ci auguriamo che la Bolivia manterrà in piedi lo stato di diritto e la convivenza democratica ", ha affermato Bolsonaro nel corso del suo intervento alla 6a riunione straordinaria dei presidenti del forum per il Progresso del sud America (Prosul). (Brb)