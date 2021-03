Usa: amministrazione Trump ha fatto pressioni su Brasile contro vaccino russo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, che ha il secondo numero più alto di decessi associati al Covid su scala globale, ha profuso immensi sforzi per ottenere scorte adeguate di vaccini. Ma le autorità dell’Hhs, secondo il rapporto, hanno spinto il paese a rifiutare le offerte di aiuto da parte dei russi. In una sezione intitolata "Combattere le influenze maligne nelle Americhe", il rapporto dell’Hhs afferma che paesi come la Russia "stanno lavorando per aumentare la loro influenza nella regione a scapito della sicurezza degli Stati Uniti". L'ufficio per gli Affari globali si è coordinato con altre agenzie governative Usa "per dissuadere i paesi della regione dall'accettare aiuti da questi stati malintenzionati", spiega il documento. L'ambasciata degli Stati Uniti in Brasile, tramite una nota ufficiale, ha assicurato che i suoi diplomatici "non hanno mai scoraggiato il Brasile dall'accettare i vaccini contro il Covid-19 autorizzati dai relativi organismi di regolamentazione". Vale la pena sottolineare che le autorità brasiliane preposte non hanno ancora approvato il vaccino Sputnik V. (Nys)