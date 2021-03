Usa: Casa Bianca, Biden terrà prima conferenza stampa il 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà la sua prima conferenza stampa il 25 marzo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Finora Biden ha tenuto diversi discorsi pubblici, a cominciare da quello per il suo insediamento il 20 gennaio scorso, passando per i commenti al momento della firma dei vari ordini esecutivi, fino al discorso alla nazione in diretta tv a seguito dell'approvazione del piano da 1.900 miliardi di dollari per far fronte alla pandemia di Covid-19. Il 25 marzo, tuttavia, sarà la prima volta che Biden si presenterà davanti ai giornalisti per rispondere alle loro domande. (Nys)