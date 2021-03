Ue: Di Maio, Italia accoglie con soddisfazione decisione fondi a settore fieristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie “con grande soddisfazione” la decisione della Commissione europea di autorizzare 63 milioni di euro di aiuti già stanziati dal Governo italiano a favore delle aziende attive nel settore fieristico colpite dall'epidemia di coronavirus. Così il Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulla decisione resa nota oggi dalla Commissione europea. “Le fiere – si legge nella relativa nota ufficiale della Farnesina - svolgono un ruolo decisivo sia nell'internazionalizzazione del sistema Paese, sia nella creazione di indotto per i territori in cui si svolgono. Sostenere le fiere significa quindi per me sostenere un settore determinante per la nostra economia, che è stato colpito in maniera particolarmente dura dalla pandemia e necessita pertanto di misure speciali”. “Quanto approvato a Bruxelles – prosegue il comunicato - ci consente di rifondere fino a 10 milioni di costi fissi, sostenuti da enti e organizzatori fieristici, che non sono stati coperti da utili, assicurazioni o altre tipologie d'aiuto nell'ultimo anno. Ricordo inoltre che questi 63 milioni di aiuti stanziati dal governo italiano e autorizzati oggi dalla Commissione si aggiungono ai quasi 100 milioni già destinati, tramite il fondo 394 gestito da Simest, alla patrimonializzazione di 43 enti fieristici e organizzatori di fiere. Mi impegnerò personalmente affinché questo settore continui a ricevere le risorse necessarie per superare questa fase ancora difficile".(Nys)