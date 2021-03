Usa: “Cnn”, Biden pensa a sanzioni contro Russia, Cina e Iran per interferenze in elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, invece, non avrebbe "intrapreso sforzi per interferire nelle elezioni, considerando ma alla fine scegliendo di non andare avanti". Nonostante le varie campagne estere, tuttavia, il rapporto afferma che non vi erano indicazioni che alcun "attore straniero" abbia tentato di alterare "alcun aspetto tecnico del processo di voto nelle elezioni statunitensi del 2020", inclusi i sistemi di registrazione degli elettori, le votazioni individuali, i sistemi di tabulazione dei voti o la rendicontazione dei risultati. Secondo il rapporto, gli sforzi della Russia si sono basati su "deleghe collegate" ai servizi di intelligence russi, che hanno promosso "narrazioni di influenza - comprese accuse fuorvianti o infondate contro il presidente Biden - a organizzazioni dei media statunitensi, funzionari statunitensi e personalità statunitensi di spicco, comprese alcune vicine all'ex presidente Trump e alla sua amministrazione". Inoltre le agenzie di intelligence valutano che Putin avesse competenza sulle operazioni di influenza russa, comprese le attività di Andriy Derkach, un parlamentare ucraino collegato all'intelligence russa che è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a settembre. Derkach ha già respinto le accuse. (Nys)