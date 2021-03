Argentina: presidente Fernandez presenta opportunità di investimento a fondi stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fondi d'investimento presente anche l'Italia, con Fabrizio Palermo, amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti e Maurizio Tamagnini, del Fondo Strategico Italiano. Oltre a loro Khaldoon Khalifa Al Mubarak, del fondo Mubadala degli Emirati Arabi Uniti; Yasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita; Ray Dalio del fondo statunitense Bridgewater; Weimin Ju, presidente della China Investment Corporation; Tadashi Maeda, governatore della Japan Bank for International Cooperation; Khalid Al Rumaihi, del fondo Mumtalakat del Bahrain; Dilhan Pillay Sandrasegara, del fondo Temasek International di Singapore; Farouq A. Bastaki, amministratore delegato del Kuwait Investment Authority; Yanzhi Wang, presidente del fondo cinese Silk Road Fund; Abdulsalam Al Murshidi, presidente esecutivo dell'Oman Investment Authority; Yichen Zhang, del fondo cinese Citic Capital; Marcos Troyjo, presidente della New Development Bank dei paesi del Bric; Sujoy Bose, del National Investment and Infrastructure Fund dell'India; Steven Jacobs di, BTG Pactual Asset Management; Soopakij Chearavanont del Charoen Pokphand Group tailandese e Israfil Mammadov, ad dello State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan. (Abu)