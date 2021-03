Germania: presidente Cdu Laschet difende ministri Salute ed Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha difeso i ministri della Salute e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Jens Spahn e Peter Altmaier, dalle critiche che stanno ricevendo a causa delle carenze del governo federale nella risposta alla crisi del coronavirus. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, Laschet ha osservato che Spahn e Altmaier, esponenti della Cdu, stanno “svolgendo un lavoro difficile, mentre altri si sono messi semplicemente al riparo”. Il presidente della Cdu ha poi dichiarato di non ritenere la gestione della crisi del Covid-19 tanto negativa come viene dipinta. Allo stesso tempo, Laschet, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha ammesso che il governo federale e gli esecutivi dei Laender avrebbero potuto “coordinarsi meglio” nel 2020 gli aiuti economici anti-crisi. In Germania, non tutto è andato liscio con la campagna di vaccinazione. Tuttavia, ha concluso Laschet, “in retrospettiva è facile a dirsi”. (Geb)