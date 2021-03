Germania: presidente Cdu Laschet, con conservatori al governo metà donne ministre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo governo federale, metà dei ministri saranno donne, se all'esecutivo parteciperanno l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto affermato dal presidente della Cdu, Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, Laschet ha evidenziato che il suo obiettivo è “la parità nel prossimo governo federale”. Allo stesso tempo, il presidente della Cdu ha messo in guardi dal discutere troppo prematuramente degli incarichi nella futura legislatura, che verrà eletta con il voto per il rinnovo del Bundestag il 26 settembre. In particolare, Laschet ha risposto a una domanda sul coinvolgimento di Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, nel prossimo esecutivo federale. “Non possiamo distribuire gli incarichi ora”, prima che Cdu e Csu abbiano nominato un candidato a cancelliere e abbiano vinto le elezioni, ha dichiarato Laschet. (Geb)