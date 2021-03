Covid: Ats Milano, tra 8 e 14 marzo 886 casi nelle scuole, in calo per Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dall’8 al 14 marzo Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 886 casi di tamponi positivi al Covid-19 tra la popolazione scolastica nelle province di Milano e Lodi. Si tratta di 635 alunni e 251 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 7.430: 7.008 alunni e 422 operatori. “Il trend dei casi e, soprattutto, degli isolamenti, tranne che per i nidi rimasti aperti la scorsa settimana, è in calo a seguito delle chiusure delle scuole”, evidenzia una nota dell’agenzia della salute, che precisa che degli 886 positivi, 62 sono del nido, 115 della scuola dell’infanzia, 239 della scuola primaria, 209 della secondaria di primo grado e 261 di quella di secondo grado. Delle 7.430 persone isolate, invece, 836 sono del nido, 1.037 sono della scuola dell’infanzia (tra nido e scuola dell’infanzia sono 1.580 alunni e 293 operatori), 1.967 sono della scuola primaria (1.899 alunni e 68 operatori), 1.997 sono della scuola secondaria di primo grado (1.966 alunni e 31 operatori) e 1.593 di quella di secondo grado (1.563 alunni e 30 operatori). (segue) (Com)