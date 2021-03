Covid: Lituania sospende l'uso del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha sospeso l'uso del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca come "precauzione", ha detto l'autorità per il farmaco del Paese. "Stiamo prendendo la decisione ora, perché nelle ultime ore abbiamo ricevuto tre segnalazioni di casi tromboembolici gravi, inattesi e indesiderati in pazienti a cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca in Lituania", ha detto il capo dell'autorità del Paese Gytis Andrulionis. "Non abbiamo la prova se questa sia una coincidenza o dovuta al vaccino", ha aggiunto. (Sts)