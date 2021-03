Germania: spese militari aumentate dell'8,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, gli stanziamenti per la difesa della Germania sono aumentati dell'8,4 per cento su base annua a 51,6 miliardi di euro. È quanto si apprende dal rapporto annuale della Nato, presentato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Germania è ancora lontana dall'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese militari, stabilito dalla Nato per tutti i suoi membri nel 2014 con scadenza nel 2024. Nello scorso anno, la quota degli investimenti per la difesa nel prodotto interno lordo tedesco era, infatti, dell'1,56 per cento. Il governo federale ha ripetutamente affermato di non ritenere l'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. A ogni modo, la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (Geb)