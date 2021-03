Brasile: Prosul, Bolsonaro chiede sostegno organizzazioni internazionali in lotta a pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Bolsonaro ha parlato anche della sfida del Brasile nell'attrarre investimenti privati nell'area della foresta Amazzonia e per progetti infrastrutturali, concessioni e partnership pubblico-private nell'ambito del Programma di investimento e partenariato (Ppi). "Abbiamo già fatto molti progressi, ma vogliamo fare ulteriori progressi in settori come i trasporti, la logistica e l'igiene urbana. Sono inoltre lieto di evidenziare l'allineamento della Banca interamericana di sviluppo (Idb) con queste priorità nella sua strategia per il Brasile nel periodo 2019/2022. La banca ha dato un contributo cruciale ai nostri sforzi per rendere lo stato brasiliano più efficiente e rafforzare il nostro ambiente imprenditoriale", ha affermato Bolsonaro. La riunione di Prosul si svolge alla vigilia della riunione annuale della Idb e ha contato sulla presenza anche del presidente della banca, Mauricio Claver-Carone. (segue) (Brb)