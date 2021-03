Francia: Castex, prendiamo in considerazione restrizioni anti-Covid per Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento di prendere in considerazione delle restrizioni contro il coronavirus per l'Ile-de-France, la regione di Parigi. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva “BfmTv”. Il capo del governo ha parlato di una situazione “preoccupante e critica”, per questo “sono sul tavolo” delle misure simili a quelle già applicate in altre zone del Paese per frenare l'avanzata del virus. Castex ha fatto allusione alle zone di Dunkerque e Nizza, dove è stato applicata una serrata nel fine settimana oltre al coprifuoco in vigore su tutto il territorio dalle 18 alle 6. Il tasso di incidenza nell'Ile-de-France è pari a 418 ogni 100 mila abitanti. (Frp)