Usura: Sos Impresa, nel 2020 aumentate le denunce a livello nazionale e in Lombardia

- Nel 2020, a fronte di un generale calo dei reati di natura economica, con un quasi dimezzamento delle denunce di estorsione, sono invece significativamente aumentate quelle di usura. Lo ha fatto sapere Eleonora Montani, vice presidente Sos Impresa Milano Metropolitana e docente Università Bocconi, presentando il progetto per il contrasto e la prevenzione di usura e estorsione a Milano alla commissione comunale congiunta Attività produttive e Antimafia. “Se in questo anno di pandemia abbiamo osservato un generale calo dei fatti di reato di natura economica, incluse le estorsioni, passate dagli 8.994 casi a livello nazionale nel 2019 ai 4.987 casi nel 2020, i numeri dell’usura invece sono passati a livello nazionale da 191 casi nel 2019 a 302 nel 2020”, ha detto Mortani, riportando dati che sono stati anticipati dal Ministero. “L’aumento è significativo anche in Lombardia, dove si passa da 17 casi denunciati nel 2019 a 37 casi denunciati nel 2020. E anche per l’estorsione, a fronte di 4.987 casi denunciati a livello nazionale, 1.067, quasi un quinto del totale, sono stati denunciati in Lombardia. Quindi l’incidenza di fatti di estorsione e usura nel nostro territorio è particolarmente significativa”, ha proseguito la vicepresidente di Sos Impresa, evidenziando come questo “indica la presenza significativa della criminalità organizzata sul nostro territorio, con una presenza e una penetrazione nell’economia lecita”. (segue) (Rem)