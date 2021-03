Usura: Sos Impresa, nel 2020 aumentate le denunce a livello nazionale e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un momento di difficoltà come questo, il racket e l’usura trovano un terreno fertile. I numeri sono impressionanti e quello che ci spaventa di più è questo clima di incertezza”, ha commentato il presidente di Confesercenti Milano Andrea Painini. Per questo Sos Imprese, con il sostegno di Confesercenti Milano e di Misap (Multidisciplinary Institute for Crime Prevention) ha lanciato il progetto “Percepiscimi”, che ha un duplice obiettivo: “Da un lato - ha spiegato la vicepresidente Mortani - avvicinare le potenziali vittime, cercando di intercettare le situazioni di fragilità, in modo da prevenire il reato; dall’altro dimostrare una vicinanza delle istituzioni, fornendo alle vittime già soggiogate da un patto usuraio o vincolate dal giogo di un estorsore il coraggio di denunciare”. Il progetto punta a mappare, attraverso un questionario, i fenomeni di usura ed estorsione nell’area metropolitana di Milano, dove - ha detto Mortani - “questo tipo di criminalità è particolarmente pervasiva e ancora poco percepita dalla generalità dei consociati, che non riescono a valutarne correttamente la pericolosità sociale”. “È importante - ha concluso - che le potenziali vittime conoscano meglio cosa significa diventare vittime di estorsione e usura e anche quali sono gli strumenti che lo Stato e il territorio mettono loro a disposizione per ovviare alla loro situazione di criticità e prevenire il reato”. (Rem)