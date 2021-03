Bolivia: Brasile esprime preoccupazione per arresto Anez, suo governo insediato in modo costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile esprime "preoccupazione" per l'arresto dell'ex presidente della Bolivia, Jeanine Anez, e di altri funzionari del governo "ad interim", augurandosi che possano essere processati nel pieno rispetto dello stato di diritto. Anez e gli altri sono accusati di "terrorismo" per aver partecipato alle sommosse dell'autunno del 2019, definite dalla magistratura boliviana un "colpo di stato". In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, si ricorda che il Brasile "ha sostenuto" la creazione del governo transitorio di Anez, nato "dopo le dimissioni dell'allora presidente Evo Morales" dettate dalla "reazione popolare al tentativo di frode" che avrebbe consentito al leader "cocalero" di vincere le elezioni. Trame che, prosegue la nota, sono state "riscontrate dalle missioni di osservazione dell'Osa (Organizzazione degli stati americani) e dell'Ue (Unione europea)". La presa in carico di Anez "è stata compiuta in modo costituzionale, riconosciuta dalle istituzioni boliviane", sottolinea Brasilia ricordando che lo stesso governo ad interim ha permesso di organizzare nuove elezioni "libere" e trasferire in modo pacifico il potere a Luis Arce. (segue) (Brb)