Germania: presidente Cdu Laschet, “davvero sbalordito” da scandalo mascherine

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, si è detto “davvero sbalordito” dallo scandalo delle maschere di protezione dal coronavirus. Il caso ha coinvolto deputati della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, Laschet ha commentato la vicenda evidenziando come i membri del parlamento federale non dovrebbero assumere occupazioni secondarie che non avevano prima di essere eletti. Per il presidente della Cdu, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, i parlamentari dovrebbero concentrarsi “prima di tutto sul bene comune”. (Geb)