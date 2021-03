Senato: M5s, interrogazione a Draghi su vicenda Renzi-Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto tra il senatore Renzi e il principe Bin Salman - ancor più imbarazzante e inopportuno alla luce del presunto coinvolgimento di quest'ultimo nel barbaro assassinio del giornalista Jamal Khashoggi - non è una mera questione di polemica politica ma solleva un problema sull’indipendenza dei politici italiani rispetto a interessi stranieri. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al presidente Draghi, primo firmatario il senatore Gianluca Ferrara". Lo scrivono i senatori del Movimento 5 Stelle sulla pagina Facebook del gruppo parlamentare di Palazzo Madama. "Può, in termini di conflitto d’interessi, un senatore della Repubblica italiana rimanere un indipendente rappresentante del popolo e delle istituzioni italiane se intercorrono rapporti personali retribuiti con un Paese estero? Attendiamo ancora le risposte di Matteo Renzi", concludono i parlamentari.(Com)