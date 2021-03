Covid: cambia assetto il Comitato tecnico scientifico, Locatelli coordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambia assetto il Comitato tecnico scientifico. Il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con l’accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale, ha infatti ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti. Il nuovo portavoce del Comitato sarà il presidente dell'istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, mentre per il ruolo di coordinatore è stato indicato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Saranno coinvolti esperti appartenenti non solo al campo scientifico-sanitario ma anche ad altri settori, come ad esempio al mondo statistico, matematico-previsionale o ad altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l’analisi dei dati raccolti necessaria ad approntare le misure di contrasto alla pandemia. (segue) (Rin)