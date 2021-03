Covid: Ema, ulteriori progressi oggi su analisi vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha compiuto ulteriori progressi oggi nella sua valutazione dettagliata dei casi di coaguli di sangue, alcuni con caratteristiche insolite come un basso numero di piastrine, nei destinatari del vaccino anti Covid di AstraZeneca. Lo ha annunciato l'Ema. "Come affermato in precedenza, mentre la sua indagine è in corso, l'Ema rimane attualmente dell'opinione che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid, con il rischio associato di ospedalizzazione e morte, superano i rischi di effetti collaterali", si legge in una nota dell'Ema. "La valutazione sta esaminando i dati disponibili relativi a tutti gli eventi tromboembolici riportati dopo la vaccinazione. Le agenzie nazionali stanno fornendo ulteriore sostegno per raccogliere le informazioni mancanti e incomplete il più rapidamente possibile, in particolare laddove si riferiscono a questi casi insoliti", prosegue la nota. "Continua l'analisi rapida e approfondita dei dati disponibili e delle circostanze cliniche relative a casi specifici, per determinare se il vaccino potrebbe aver contribuito o se è probabile che gli eventi siano stati dovuti ad altre cause", scrive l'Ema che ricorda che il comitato concluderà il lavoro con le informazioni disponibili nella riunione di giovedì 18 marzo e formulerà le raccomandazioni necessarie per ulteriori azioni. (Beb)