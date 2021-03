Covid: Speranza, grazie a chi ha servito Paese e buon lavoro a nuovo Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno servito il Paese nel Comitato tecnico scientifico in questi mesi così difficili. Buon lavoro a tutti i componenti appena nominati e in modo particolare a Silvio Brusaferro e Franco Locatelli che hanno dimostrato straordinarie qualità alla testa dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità e che guideranno il Cts in questa nuova stagione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una nota. (Rin)