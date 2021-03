Agroalimentare: Meloni, Speranza rimuova Ricciardi per posizione su Nutriscore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Salute Roberto Speranza non perda altro tempo: rimuova subito dall'incarico Walter Ricciardi. E' gravissimo che un consulente del governo italiano abbia sottoscritto l'appello lanciato dalla Commissione europea per chiedere l'adozione da parte dei paesi membri del Nutriscore: la famosa etichettatura 'a semaforo' di proprietà di un'agenzia governativa francese, che suggerisce ai consumatori cosa fa bene alla loro salute e cosa no grazie ad un algoritmo che, guarda caso, penalizza i prodotti italiani a vantaggio di quelli francesi". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ricordando che "siamo stati la prima forza politica a denunciare il pericolo Nutriscore: si tratta dell'ennesimo assalto alle nostre eccellenze agroalimentari che auspichiamo il governo Draghi voglia respingere".(Com)