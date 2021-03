Covid: Cirielli (Fd'I), da Ema ci aspettiamo trasparenza su indagini Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Ema ci aspettiamo massima trasparenza sulle indagini riguardanti i decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, secondo cui "è opportuno sapere quali sono le fasce d'età dei pazienti deceduti a seguito del vaccino e quale sia numero dei morti per Covid, verificando le percentuali nelle stesse fasce". "Mi auguro che, come richiesto dalla nostra leader Giorgia Meloni, il governo Draghi prenda posizione su ciò che sta accadendo e che il ministro della salute Roberto Speranza venga a riferire in parlamento per fare chiarezza sui decessi avvenuti in Italia. Le famiglie delle vittime e tutti gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità", conclude Cirielli.(Com)